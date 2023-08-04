СБУ: Росія готує провокацію на Мозирському НПЗ у Білорусі. Планують звинуватити Україну
- Автор:
- Анна Холоднова
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СБУ
Служба безпеки України зʼясувала, що росія хоче використати «вагнерівців» для втягнення білорусі у війну проти України.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Розвіддані свідчать, що росіяни готують масштабну провокацію «під чужим прапором» на білоруському стратегічному об’єкті — Мозирському нафтопереробному заводі. Теракт організовує диверсійно-розвідувальна група кадрових російських військових і співробітників спецслужб рф, яких доправили в Білорусь під виглядом «вагнерівців».
Російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе «українських диверсантів». У скоєному рф планує звинуватити Україну і таким чином втягнути Білорусь у повномасштабну війну.
СБУ дізналася про плани окупантів з кількох джерел, зокрема зі свідчень російського військового, який потрапив в полон на Запорізькому напрямку. Раніше він брав участь у боях на півдні України, а нещодавно йому наказали передислокуватися до Білорусі як учасник «ПВК Вагнера». Потім російський військовий дізнався про «спеціальну місію» на Мозирському НПЗ. У його телефоні знайшли видалену переписку з іншими виконавцями, знімки обʼєкта й окрему інформацію щодо провокації.
- Після невдалого заколоту в росії «ПВК Вагнера» передислокувалася до Білорусі. Пригожин уже створив у Білорусі компанію «Конкорд Менеджмент і Консалтинг». Компанію 19 липня зареєстрував Могильовський облвиконком. Поруч із селом Цель розташований польовий табір «вагнерівців».