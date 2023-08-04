На аукціон виставили вхідні двері будинку, де секта Менсона вбила Шерон Тейт
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Julien's Auctions
На аукціон Julienʼs виставили двері будинку, у якому 8 серпня 1969 року члени секти Чарльза Менсона вбили актрису Шерон Тейт та її друзів.
Про це пише The Washington Post.
Експерти очікували, що артерфакт продадуть за $2 000—4 000. Однак за місяць до проведення аукціону ставки сягнули $25 тисяч. Торги триватимуть до початку вересня.
У 1992 році власником дверей був учасник гурту Nine Inch Nails Трент Резнор. Він встановив двері у своїй студії Nothing Studios у Новому Орлеані.
Зрештою двері потрапили до Крістофера Мура, який спочатку хотів встановити їх у старій церкві, якою він володів, але місцева влада не дозволила це зробити. Тоді Мур вирішив продати двері на аукціоні.
- 8 серпня 1969 року послідовники культу Чарльза Менсона вбили всіх присутніх в особняку за адресою Cielo Dr., 10050 у Лос-Анджелесі. Серед них була актриса і дружина режисера Романа Поланського Шерон Тейт, яка була вагітна. Сектанти завдали їй 16 ножових поранень. Перш ніж піти з місця злочину, убивці написали на вхідних дверях слово Pig («Свиня») рушником, змоченим у крові Тейт.