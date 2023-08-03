Україна розпочала перемовини зі США щодо угоди про гарантії безпеки
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Офіс президента України / Facebook
Україна 3 серпня розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки, які будуть діяти до її вступу в НАТО.
Про це повідомив Офіс президента України.
Українську делегацію очолив керівник ОП Андрій Єрмак.
«Символічно, що саме Сполучені Штати Америки — наш найбільший стратегічний партнер — стали першою країною, з якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів», — наголосив він.
- 12 липня країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України — це загальний документ (ось текст). Наступний крок — укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями і домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу з боку росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки.
- До цієї Декларації вже приєдналися понад десять інших країн і майже щотижня долучаються нові. З тими, хто підтримав декларацію, Україна укладе систему двосторонніх договорів, що міститимуть конкретні гарантії безпеки.