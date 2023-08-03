Україна розпочала перемовини зі США щодо угоди про гарантії безпеки

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Офіс президента України / Facebook

Україна 3 серпня розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки, які будуть діяти до її вступу в НАТО.

Про це повідомив Офіс президента України.

Українську делегацію очолив керівник ОП Андрій Єрмак.

«Символічно, що саме Сполучені Штати Америки — наш найбільший стратегічний партнер — стали першою країною, з якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів», — наголосив він.