AP: У США двох моряків ВМС затримали за підозрою у звʼязках з Китаєм
- Автор:
- Анна Холоднова
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У Сполучених Штатах двох військових ВМС заарештували за звинуваченням у загрозі національній безпеці. Їх підозрюють у звʼязках із Китаєм.
Про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на неназваних американських чиновників.
22-річного моряка заарештували 2 серпня за звинуваченням у шпигунстві. Його підозрюють у передачі Китаю важливих оборонних матеріалів.
Ще один моряк був заарештований на військово-морській базі округу Вентура неподалік Лос-Анджелесу за підозрою у змові та отриманні хабаря від китайського чиновника.
Чи повʼязані ці два випадки, невідомо. Міністерство юстиції США відмовилось від коментарів.
- Раніше компанія Microsoft звинуватила китайських хакерів у зламі акаунтів електронної пошти майже 25 американських організацій. Серед них були й урядові установи.