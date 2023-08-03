Північна Корея вперше підтвердила затримання американського військового

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Reuters

Північна Корея підтвердила, що затримала американського солдата Тревіса Кінга, який втік з екскурсії до демілітаризованої зони. Це перший випадок, коли КНДР відповіла на запити щодо місцеперебування Кінга.

Про це пише BBC.

Командування ООН, яке контролює демілітаризовану зону між Північною та Південною Кореями, запросило інформацію про Кінга у північнокорейських військових. Додаткову інформацію не розголошують.

Reuters

«Армія Північної Кореї відповіла командуванню ООН щодо Кінга. Наразі ми не будемо вдаватися в подробиці, щоби це не перешкодило нашим зусиллям повернути його додому», – йдеться в заяві ООН.