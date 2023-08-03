ЄС розширив обмеження проти Білорусі для боротьби з обходом санкцій проти росії

Новини

Reuters

Рада Європейського Союзу посилила обмеження проти Білорусі. Вони спрямовані на боротьбу з обходом санкцій проти росії.

Про це повідомили у пресслужбі Європейської комісії.

Зокрема, Європейський Союз розширив заборону на експорт товарів і технологій до Білорусі. Також Рада ЄС наклала додаткову заборону на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, авіаційних і космічних технологій. Зміни також узгоджують санкції проти Білорусі з обмеженням проти росії.