ЄС розширив обмеження проти Білорусі для боротьби з обходом санкцій проти росії
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters
Рада Європейського Союзу посилила обмеження проти Білорусі. Вони спрямовані на боротьбу з обходом санкцій проти росії.
Про це повідомили у пресслужбі Європейської комісії.
Зокрема, Європейський Союз розширив заборону на експорт товарів і технологій до Білорусі. Також Рада ЄС наклала додаткову заборону на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, авіаційних і космічних технологій. Зміни також узгоджують санкції проти Білорусі з обмеженням проти росії.
- У липні США запровадили санкції проти низки російських і киргизьких компаній, за допомогою яких в обхід обмежень США та ЄС росія завозила західне електронне обладнання подвійного призначення для можливого виготовлення зброї.