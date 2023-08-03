Джо Байден закликав хунту звільнити президента Нігеру

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Президент США Джо Байден у День Незалежності Нігеру закликав хунту негайно звільнити демократично обраного президента країни Мохамеда Базума та його родину, яких утримують після держперевороту.

Про це йдеться в заяві Байдена, яка опублікована на сайті Білого дому.

«Я закликаю негайно звільнити президента Базума та його родину і зберегти важко здобуту демократію Нігеру», — заявив Байден.

Сьогодні, 3 серпня, Нігер відзначає 63-тю річницю своєї незалежності як країни.

«Захист фундаментальних демократичних цінностей і відстоювання конституційного порядку, справедливості та права на мирні зібрання є важливими для партнерства Нігеру і Сполучених Штатів», — додав Байден.

Що відбувається в Нігері?

26 липня військові країни заявили, що президент країни Мохамед Базум усунений від влади. Сили оборони та безпеки вирішили «покласти край режиму через погіршення ситуації з безпекою і погане управління». У країні закрили кордони, оголосили комендантську годину і призупинили роботу всіх інституцій. Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони поважатимуть життя і здоровʼя Базума. Президента Базума обрали на виборах у 2021 році. Він вважається ключовим союзником Заходу в боротьбі з ісламістськими бойовиками в Західній Африці.

У 1960 році Нігер здобув незалежність від Франції. Відтоді у країні відбулися чотири успішні перевороти та кілька невдалих спроб повалення влади. Під час незалежності країною переважно правили військові лідери.