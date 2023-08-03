Китай просуває закон, який обмежить дітей у часі користування смартфонами. Виробники вже зазнають втрат

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Nikolay Tarashchenko / Unsplash

Китайський регулятор кіберпростору рекомендував обмежити використання смартфонів дітьми до 18 років.

Про це пише BBC.

Запропонований закон передбачає, що дітям можна користуватися телефоном не більше двох годин на день. Дітям віком від 16 до 18 років дозволять дві години екранного часу, а, наприклад, восьмирічним — вісім хвилин.

Також усім неповнолітнім блокуватимуть доступ до інтернету на смартфонах з 22:00 до 06:00 за місцевим часом.

Регулятор кіберпростору вимагає від компаній-виробників смартфонів, застосунків і магазинів застосунків запровадити функцію, яка б встановила обмеження на використання залежно від віку. Через це акції компаній різко впали.