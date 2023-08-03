Китай просуває закон, який обмежить дітей у часі користування смартфонами. Виробники вже зазнають втрат
- Автор:
- Ліза Бровко
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Nikolay Tarashchenko / Unsplash
Китайський регулятор кіберпростору рекомендував обмежити використання смартфонів дітьми до 18 років.
Про це пише BBC.
Запропонований закон передбачає, що дітям можна користуватися телефоном не більше двох годин на день. Дітям віком від 16 до 18 років дозволять дві години екранного часу, а, наприклад, восьмирічним — вісім хвилин.
Також усім неповнолітнім блокуватимуть доступ до інтернету на смартфонах з 22:00 до 06:00 за місцевим часом.
Регулятор кіберпростору вимагає від компаній-виробників смартфонів, застосунків і магазинів застосунків запровадити функцію, яка б встановила обмеження на використання залежно від віку. Через це акції компаній різко впали.
- ЮНЕСКО закликає заборонити телефони у школах, щоб покращити навчання та допомогти захистити дітей від кібербулінгу.
- На підставі аналізу 200 систем освіти в усьому світі ЮНЕСКО підрахувала, що кожна четверта країна частково або повністю заборонила використання смартфонів у школах. Серед них — Франція, Нідерланди, Велика Британія, Китай.