США не обговорювали з Польщею пʼяту статтю НАТО через порушення повітряного простору гелікоптерами Білорусі

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США заявили, що серйозно ставляться до безпеки НАТО на тлі порушення повітряного простору Польщі білоруськими військовими гелікоптерами.

Про це сказав речник Держдепартаменту Меттю Міллер.

За його словами, Сполучені Штати «розраховують, що всі країни поважатимуть суверенний повітряний простір інших країн».

«Я не збираюся випереджати будь-які заяви, які ми або будь-яка інша країна НАТО може зробити. Існує певний процес. Існує процес, який дозволяє країнам НАТО посилатися на пʼяту статтю. Наразі ми не перебуваємо на цьому етапі», — наголосив Міллер.

Відповідаючи на запитання, чи були спроби звʼязатися з польськими офіційними особами або обговорити з ними якусь зі статей НАТО, Міллер зазначив, що США перебувають у постійному контакті з усіма членами НАТО.

Пʼята стаття НАТО передбачає, що якщо союзник НАТО зазнає нападу, це буде вважатися нападом на всіх інших членів Альянсу. Четверта стаття передбачає консультування країн-членів НАТО між собою щоразу, коли, на думку когось із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.