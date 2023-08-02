Латвія через «вагнерівців» розгортає спецгрупу на кордоні з Білоруссю
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Латвія планує розгорнути спеціальну оперативну групу на кордоні з Білоруссю через ймовірну військову загрозу після переміщення найманців «ПВК Вагнера».
Про це заявив керівник Державної прикордонної служби Латвії, передає Associated Press.
«Голова Державної прикордонної служби Латвії заявив, що ризики безпеки в безпосередній близькості від кордону з Білоруссю були високими відтоді, як Мінськ почав використовувати мігрантів як інструмент «гібридної війни», але зросли з приходом «групи Вагнера», — йдеться у повідомленні.
За його словами, латвійські прикордонники почали підготовку спецпідрозділів для реагування на загрозу.
- 29 липня премʼєр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що понад сотню найманців «ПВК Вагнера» вирушило до Сувальського коридору, який обʼєднує територію балтійських країн з Польщею та відокремлює Калінінградську область росії та Білорусь. Це єдине сухопутне сполучення країн Балтії з іншими союзниками.