Україна готується до нового політичного сезону у світі. Головне завдання — реалізувати Формулу миру
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент Володимир Зеленський разом із командою і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою провів наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України в іноземних державах.
Протягом серпня Україна має підготуватися до нового політичного сезону у світі, щоб він «став проукраїнським». Для цього є пʼять орієнтирів: Українська формула миру; санкції і зброя; інтеграція в Євросоюз і НАТО, безпекові гарантії та політика сусідства; економіка та відновлення; українці в Україні та за кордоном.
Також Україна планує провести Глобальний саміт миру з лідерами держав для імплементації Формули миру. Підготовка до нього передбачає:
- щотижневі зустрічі з послами, акредитованими в Україні, на яких розглядатиметься кожен з пунктів Формули миру;
- зустрічі радників з національної безпеки та політичних радників, щоб знайти оптимальні формулювання та механізми імплементації українського мирного плану;
- проведення установчого Глобального саміту, після якого можуть відбуватися тематичні саміти за пунктами Формули.
Разом з цим триватиме робота над організацією платформ, конференцій і самітів України з країнами Латинської Америки й Африки, підготовкою та наповненням зустрічей міністрів оборони країн-партнерів у форматі «Рамштайн», візитами в Україну лідерів держав і візитів президента України до союзників.
Що таке Українська формула миру від президента Зеленського
Президент України Володимир Зеленський 15 листопада 2022 року у виступі перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає:
- радіаційна та ядерна безпека з акцентом на відновлення безпеки навколо найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції;
- продовольча безпека, у тому числі захист та забезпечення експорту зерна України до найбідніших країн світу;
- енергетична безпека з акцентом на цінові обмеження на російські енергоресурси, а також допомога Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури;
- звільнення всіх військовополонених і депортованих, у тому числі військовополонених та дітей, депортованих до росії;
- відновлення територіальної цілісності України та підтвердження її кордонів росією відповідно до Статуту ООН, який, за словами Зеленського, «не підлягає обговоренню»;
- виведення російських військ та припинення бойових дій, відновлення державного кордону України з росією;
- правосуддя і справедливість, включаючи створення спеціального трибуналу для судового переслідування російських воєнних злочинів;
- запобігання екоциду. Це необхідність захисту довкілля з акцентом на розмінування та відновлення водоочисних споруд;
- запобігання ескалації конфлікту та побудова архітектури безпеки на євроатлантичному просторі, включаючи гарантії безпеки для України;
- підтвердження закінчення війни, включаючи документ, підписаний всіма залученими сторонами.
Її втілення Київ поділив на три фази: зустрічі з послами, зустрічі радників з національної безпеки і установчий глобальний саміт.
- Днями Офіс президента підтвердив, що незабаром у Саудівській Аравії відбудеться зустріч щодо мирного плану Володимира Зеленського.
- 29 липня американська газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомила про ці перемовини щодо мирного плану. За її даними, вони заплановані на 5—6 серпня в місті Джидда між Заходом, Україною та ключовими країнами, що розвиваються. Серед учасників — 30 країн: прибудуть посадовці Індонезії, Єгипту, Мексики, Бразилії, Чилі, Замбії та інших країн. Британія, ПАР, Польща та ЄС підтвердили свою участь. Зустріч потрібна для того, щоб Захід міг заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни росії проти України. Зокрема, ця зустріч повинна переконати Китай долучитися до зусиль щодо закінчення війни.