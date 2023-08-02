Україна готується до нового політичного сезону у світі. Головне завдання — реалізувати Формулу миру

Новини

Президент Володимир Зеленський разом із командою і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою провів наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України в іноземних державах.

Протягом серпня Україна має підготуватися до нового політичного сезону у світі, щоб він «став проукраїнським». Для цього є пʼять орієнтирів: Українська формула миру; санкції і зброя; інтеграція в Євросоюз і НАТО, безпекові гарантії та політика сусідства; економіка та відновлення; українці в Україні та за кордоном.

Також Україна планує провести Глобальний саміт миру з лідерами держав для імплементації Формули миру. Підготовка до нього передбачає:

щотижневі зустрічі з послами, акредитованими в Україні, на яких розглядатиметься кожен з пунктів Формули миру;

зустрічі радників з національної безпеки та політичних радників, щоб знайти оптимальні формулювання та механізми імплементації українського мирного плану;

проведення установчого Глобального саміту, після якого можуть відбуватися тематичні саміти за пунктами Формули.

Разом з цим триватиме робота над організацією платформ, конференцій і самітів України з країнами Латинської Америки й Африки, підготовкою та наповненням зустрічей міністрів оборони країн-партнерів у форматі «Рамштайн», візитами в Україну лідерів держав і візитів президента України до союзників.

Що таке Українська формула миру від президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада 2022 року у виступі перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає:

радіаційна та ядерна безпека з акцентом на відновлення безпеки навколо найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції;

продовольча безпека, у тому числі захист та забезпечення експорту зерна України до найбідніших країн світу;

енергетична безпека з акцентом на цінові обмеження на російські енергоресурси, а також допомога Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури;

звільнення всіх військовополонених і депортованих, у тому числі військовополонених та дітей, депортованих до росії;

відновлення територіальної цілісності України та підтвердження її кордонів росією відповідно до Статуту ООН, який, за словами Зеленського, «не підлягає обговоренню»;

виведення російських військ та припинення бойових дій, відновлення державного кордону України з росією;

правосуддя і справедливість, включаючи створення спеціального трибуналу для судового переслідування російських воєнних злочинів;

запобігання екоциду. Це необхідність захисту довкілля з акцентом на розмінування та відновлення водоочисних споруд;

запобігання ескалації конфлікту та побудова архітектури безпеки на євроатлантичному просторі, включаючи гарантії безпеки для України;

підтвердження закінчення війни, включаючи документ, підписаний всіма залученими сторонами.

Її втілення Київ поділив на три фази: зустрічі з послами, зустрічі радників з національної безпеки і установчий глобальний саміт.