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Україна готується до нового політичного сезону у світі. Головне завдання — реалізувати Формулу миру

Автор:
Ліза Бровко
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Президент Володимир Зеленський разом із командою і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою провів наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України в іноземних державах.

Протягом серпня Україна має підготуватися до нового політичного сезону у світі, щоб він «став проукраїнським». Для цього є пʼять орієнтирів: Українська формула миру; санкції і зброя; інтеграція в Євросоюз і НАТО, безпекові гарантії та політика сусідства; економіка та відновлення; українці в Україні та за кордоном.

Також Україна планує провести Глобальний саміт миру з лідерами держав для імплементації Формули миру. Підготовка до нього передбачає:

Разом з цим триватиме робота над організацією платформ, конференцій і самітів України з країнами Латинської Америки й Африки, підготовкою та наповненням зустрічей міністрів оборони країн-партнерів у форматі «Рамштайн», візитами в Україну лідерів держав і візитів президента України до союзників.

Що таке Українська формула миру від президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада 2022 року у виступі перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає:

Її втілення Київ поділив на три фази: зустрічі з послами, зустрічі радників з національної безпеки і установчий глобальний саміт.