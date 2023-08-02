На Закарпатті підозру отримав військком районного ТЦК. Він змушував військовослужбовців будувати йому будинок

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовому комісару одного з районів Закарпаття, який з початку березня цього року змушував солдатів будувати його маєток. Чоловік виявився уродженцем рф.

Під час обшуків у нього вилучили заборонену українським законодавством символіку, службову документацію, дорогоцінні метали та гроші.

Слідство встановило, що земельну ділянку під будівництво чоловік придбав під час дії правового режиму воєнного стану, після чого побудував на ній приватну садибу. А нерухоме майно оформив на близького родича.

Військкому загрожує до 12 років позбавлення волі.