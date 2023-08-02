Військово-морські сили України заперечують причетність до атаки на кораблі Чорноморського флоту рф
- Автор:
- Ліза Бровко
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Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що Україна не причетна до атаки на кораблі Чорноморського флоту рф «Сергей Котов» і «Василий Быков».
Про це він сказав в етері «Радіо Свобода».
За його словами, на озброєнні ВМС немає морських дронів, про які заявляла росія.
«Такі дрони не стоять на озброєнні Військово-морських сил. Це по-перше. По-друге, щодо того інциденту, який нібито мав місце… Військово-морські сили не мають ніякого стосунку», — сказав Плетенчук.
- 1 серпня російське Міноборони повідомило про безуспішну» атаку трьох морських дронів на патрульні кораблі Чорноморського флоту за 340 км від Севастополя, яку росіяни нібито відбили. Однак джерело «Бабеля» в секторі безпеки та оборони інформувало, що російські моряки одного з цих кораблів просили про евакуацію постраждалих, що протирічить заявам про «успішне відбиття» атаки дронів. Перехоплена розмова тут. На момент розмови йшлося щонайменше про одного загиблого і пʼятьох поранених.
- Це не вперше, коли Міноборони росії звітує про успішне відбиття атаки дронів на військові кораблі, а потім зʼявляються підтвердження зворотного.
- 24 травня цього року два дрони підбили військовий корабель «Иван Хурс». Відео атаки зʼявилося наступного дня. На кадрах видно, що в атаці були задіяні морські дрони з так званого флоту безпілотників, на який збирали кошти через UNITED24. Такі дрони вже проводили атаки на російські кораблі Чорноморського флоту.