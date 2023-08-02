Військово-морські сили України заперечують причетність до атаки на кораблі Чорноморського флоту рф

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Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що Україна не причетна до атаки на кораблі Чорноморського флоту рф «Сергей Котов» і «Василий Быков».

Про це він сказав в етері «Радіо Свобода».

За його словами, на озброєнні ВМС немає морських дронів, про які заявляла росія.

«Такі дрони не стоять на озброєнні Військово-морських сил. Це по-перше. По-друге, щодо того інциденту, який нібито мав місце… Військово-морські сили не мають ніякого стосунку», — сказав Плетенчук.