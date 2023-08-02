НАБУ оприлюднило схему розкрадання 13,8 мільярда гривень в «Укрнафті»

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Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою в заволодінні майном і коштами ПАТ «Укрнафта» на понад 13,8 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Розслідування проводили щодо восьми людей за ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними слідства, від березня по серпень 2015 року низку товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) визнали переможцями на аукціонах з продажу нафти. ПАТ «Укрнафта» уклала з ними договори купівлі-продажу та поставила сировину на понад 10,7 мільярда гривень.

Згідно з постановою Кабміну, постачання нафти дозволено лише після повної оплати замовником, тобто «Укрнафта» не мала законних підстав поставляти цю продукцію без оплати. Попри це сировину поставили, переробили на Кременчуцькому НПЗ, а отриману продукцію продали на АЗС по всій країні.

Крім того, у липні 2015 року «Укрнафта» уклала 70 договорів про купівлю нафтопродуктів з іншим ТОВ із термінами постачання до кінця 2015 року, заплативши авансом понад 3,06 мільярда гривень. Пізніше уклали додаткові угоди про продовження термінів поставок до кінця 2018 року. Однак «Укрнафта» нафтопродукти так і не отримала. Як встановили детективи, витрачені кошти вивели за кордон на рахунки офшорних компаній.

НАБУ

НАБУ

За даними слідства, компанії, з якими укладалися договори на поставки нафти, пов’язані з компаніями групи «Приват».

Серед підозрюваних:

колишній голова правління ПАТ «Укрнафта»;

колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки ПАТ «Укрнафта»;

колишня керівниця відділу контролю за обліком і поставками нафти та нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта»;

колишні директори 5 комерційних підприємств.

У грудні 2020 року «Укрнафта» погасила «історичну» податкову заборгованість перед державою — 28,9 мільярда гривень.

У вересні 2022 року Національне антикорупційне бюро повідомило посадовцям «Укрнафти» та директорам кількох підприємств про підозру в розкраданні майна і коштів компанії.

7 листопада 2022 року за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача акції компаній «Укрнафта», «Укртатнафта», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ» і «Мотор Січ» були примусово відчужені у власність держави.

1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки у бізнесмена Ігоря Коломойського. Коломойський є співвласником «Укрнафти». Його структурам належало 42% акцій.