СБУ оголосила підозру російському воєнкору-пропагандисту. Той закликав «приєднати» окуповані території України до рф

Новини

Служба безпеки України зібрала доказову базу на пропагандиста підсанкційних телеканалів «Росія-1» та «Росія-24», колаборанта Андрія Руденка. Він входить до пулу путінських журналістів.

Про це пише пресслужба СБУ.

Від початку повномасштабної війни Руденко перебував у тимчасово окупованих районах Донецької області як «воєнкор», де робив сюжети й включення, у яких дискредитував Сили оборони України та подавав викривлену інформацію про ситуацію на східному фронті.

У своєму телеграм-каналі з 300 тисячами підписників пропагандист закликав до якнайшвидшого «приєднання» окупованих українських територій до рф.

Слідчі встановили, що у 2014 році він жив у Донецьку і одним із перших підтримав окупацію міста. Андрій Руденко активно висловлював свої прокремлівські погляди під час вуличних акцій та перед камерами російських медіа.

Пізніше чоловіка включили до штату «спеціальних кореспондентів» кремлівського медіахолдингу ВДТРК. На цій посаді він створював замовні сюжети із Донбасу.

СБУ повідомила йому про підозру в посяганні на територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 110), у виправдовуванні агресії росії (ч. 3 ст. 436-2) та колабораціонізмі (ч. 6 ст. 111-1). Зараз тривають заходи для притягнення Руденка до відповідальності.