Підозру отримав колишній командир військової частини, який відправив у «відрядження» чотирьох військових — депутатів Київради
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру в перевищенні службових повноважень колишньому командиру військової частини, який відправив у відрядження депутатів Київради і цим самим допоміг їм ухилитись від військової служби.
Про це 2 серпня повідомив Офіс генерального прокурора.
Рішення про відрядження чотирьох підлеглих військовослужбовців до Київської міської військової адміністрації міг ухвалити тільки головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
- 1 серпня Офіс генпрокурора повідомив про підозру чотирьом військовим однієї із частин ТрО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один — помічником депутата Київради. Вони протягом року не зʼявлялись на військову службу, отримуючи зарплати із військової частини.