Підозру отримав колишній командир військової частини, який відправив у «відрядження» чотирьох військових — депутатів Київради

Новини

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру в перевищенні службових повноважень колишньому командиру військової частини, який відправив у відрядження депутатів Київради і цим самим допоміг їм ухилитись від військової служби.

Про це 2 серпня повідомив Офіс генерального прокурора.

Рішення про відрядження чотирьох підлеглих військовослужбовців до Київської міської військової адміністрації міг ухвалити тільки головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.