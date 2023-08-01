У Дніпрі військкома викрили на незаконному збагаченні

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Офіс генерального прокурора

У Дніпрі в одного з військкомів провели обшуки. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення (ч. 1 ст. 368-5 КК України).

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, дніпровський військком під час дії воєнного стану оформив на батька кілька автомобілів і дві квартири у місті Дніпро. Він також зареєстрував на родича підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 квадратних метрів. Вартість цього майна значно перевищує його законні доходи.

Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи і шістьма адресами проживання керівника обласного ТЦК та його близьких, а також общукали автомобілі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру й обрання йому запобіжного заходу.