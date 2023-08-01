МЗС України викликало польського посла через слова міністра Польщі про «невдячність» українців
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Reuters
Міністерство закордонних справ України викликало посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького через заяву польського міністра Канцелярії президента Марцина Пшидача про «невдячність» українського народу за допомогу.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Польський посол був на розмові в МЗС 1 серпня, де представники України наголосили, що заяви Пшидача «не відповідають дійсності та є неприйнятними».
«Переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність. Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння і міцність відносин наших народів. Жодні заяви не завадять нам спільно вибороти мир і розбудувати спільне європейське майбутнє», — додали у відомстві.
- Міністр Канцелярії президента Польщі Марцин Пшидач у коментарі польським медіа про вимогу пʼяти країн ЄС продовжити обмеження на імпорт українського зерна сказав, що Києву «варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відігравала для України в останні місяці та роки».