Китай обмежує експорт дронів та обладнання для безпілотників
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Китай 31 липня оголосив про посилення контролю над експортом безпілотників й обладнання для дронів.
Про це пише Reuters.
За даними Міністерства торгівлі КНР, нові правила набудуть чинності 1 вересня. Вони покликані захистити «національну безпеку та інтереси» країни.
Заборона розповсюджується на цивільні безпілотники великої дальності вагою від 7 кілограмів, які можуть перебувати в повітрі понад пів години, перевозити та скидувати предмети. Жодні цивільні дрони не дозволять експортувати для військових цілей.
- У 2019 році Конгрес заборонив Пентагону купувати або використовувати безпілотники та компоненти, виготовлені в Китаї. Американські законодавці заявили, що понад 50% безпілотників, які продаються у США, виготовлені китайською компанією DJI, і вони є найпопулярнішими дронами, які використовують служби громадської безпеки.
- У березні 2022 року китайську фірму DJI звинуватили в передачі росії даних про українські військові позиції. Компанія назвала звинувачення «абсолютно неправдивими».
- У квітні Міністерство торгівлі Китаю заявило, що американські та європейські медіа поширюють «безпідставні звинувачення» в експорті китайських безпілотників для війни росії в Україні, щоб «очорнити» китайські фірми.
- Politico з посиланням на дані митниці писало, що від початку 2023 року росія закупила у КНР безпілотників на понад $100 мільйонів.