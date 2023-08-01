Китай обмежує експорт дронів та обладнання для безпілотників

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Reuters

Китай 31 липня оголосив про посилення контролю над експортом безпілотників й обладнання для дронів.

Про це пише Reuters.

За даними Міністерства торгівлі КНР, нові правила набудуть чинності 1 вересня. Вони покликані захистити «національну безпеку та інтереси» країни.

Заборона розповсюджується на цивільні безпілотники великої дальності вагою від 7 кілограмів, які можуть перебувати в повітрі понад пів години, перевозити та скидувати предмети. Жодні цивільні дрони не дозволять експортувати для військових цілей.