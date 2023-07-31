Мінекономіки: Близько 6,2 мільйона українців виїхали за кордон через війну і залишаються там
- Автор:
- Ліза Бровко
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chuttersnap / Unsplash
Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна заявила, що зараз за кордоном перебувають близько 6,2 мільйона українців, передає Укрінформ.
Це саме ті люди, які виїхали після початку повномасштабної російсько-української війни. Інформацію Мінекономіки взяло від Верховного комісара ООН у справах біженців, Євростату, мобільних операторів, аналітичних установ та звірило її з даними Державної прикордонної служби України.
Тим часом в Україні зареєстрували понад пʼять мільйонів переселенців, однак така кількість людей не показує реальну ситуацію внутрішніх мігрантів, бо не кожен стає на облік як ВПО.
- Агентство Bloomberg підрахувало, що якщо до України не повернуться принаймні 2,8 млн жінок, які виїхали через війну, то це буде коштувати країні 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту — $20 мільярдів на рік за найгіршим сценарієм.