Мінекономіки: Близько 6,2 мільйона українців виїхали за кордон через війну і залишаються там

Новини

chuttersnap / Unsplash

Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна заявила, що зараз за кордоном перебувають близько 6,2 мільйона українців, передає Укрінформ.

Це саме ті люди, які виїхали після початку повномасштабної російсько-української війни. Інформацію Мінекономіки взяло від Верховного комісара ООН у справах біженців, Євростату, мобільних операторів, аналітичних установ та звірило її з даними Державної прикордонної служби України.

Читайте також: Польща та Велика Британія збудують два села для українських переселенців

Тим часом в Україні зареєстрували понад пʼять мільйонів переселенців, однак така кількість людей не показує реальну ситуацію внутрішніх мігрантів, бо не кожен стає на облік як ВПО.