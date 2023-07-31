Угорський парламент знову не зміг зібратися для ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО

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Партія премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана «Угорський громадянський союз» (Фідес) бойкотувала позачергове засідання парламенту, яке опозиція скликала для ратифікації заявки про вступ Швеції в НАТО.

Про це повідомило агентство Вloomberg та угорське незалежне видання Telex.

Засідання парламенту перервали, оскільки туди не зʼявилися члени керівної партії, які контролюють дві третини голосів. Присутні ж депутати опублікували в соцмережах фото майже порожньої зали парламенту.

Минулого тижня міністр Кабінету міністрів Гергелі Гуляс прогнозував, що парламент Угорщини може схвалити вступ Швеції у військовий альянс не раніше ніж восени.

Про те, що завершення тривалого процесу ратифікації заявки Стокгольму на вступ до Альянсу залишається «технічним питанням», заявляв і міністр закордонних справ країни Петер Сіярто. Він сказав, що Угорщина підтримає пропозицію Швеції щодо вступу у військовий альянс, щойно «Туреччина, яка є іншою стороною, подасть знак, що вона також готова це зробити».

Згоду Туреччини 10 липня підтвердив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Це сталося після його зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Пізніше Ердоган на полях саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що турецький парламент не ратифікує заявку Швеції на членство в Альянсі до жовтня, оскільки він до того часу не засідатиме.