«Слуга» Андрій Холодов написав заяву про складання повноважень народного депутата

Новини

Facebook / Андрій Холодов

Народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Холодов, який у січні виїхав з України і з того часу не повертався, написав заяву про складання повноважень народного депутата.

Відповідний документ оприлюднив глава парламенту Руслан Стефанчук.

За даними журналістів, нардеп перебуває з сімʼєю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток.

Востаннє Андрій Холодов був в Україні 21 січня 2023 року. Того дня він виїхав через пункт пропуску «Порубне» (Чернівецька область, на кордоні з Румунією) на автомобілі Mercedes GLS 450.

Усього від початку повномасштабного вторгнення Холодов 12 разів виїжджав з України. За даними джерел «Схем», щонайменше в червні та липні 2022-го, а також у травні й липні 2023 року він перебував на Кіпрі. Саме там, як раніше зʼясували «Схеми», родина Холодових володіє маєтком — поблизу узбережжя в місті Лімасол.

Холодов жодного разу не голосував у парламенті від 21 січня 2023 року. За весь 2022 рік він брав участь у половині голосувань у сесійній залі (46,75% голосувань). При цьому він дистанційно відвідує засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, де є чинним заступником голови, — підключається по відеозвʼязку. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що у 2023 році відпусток Холодову не надавали, відряджень за кордон не оформлювали.