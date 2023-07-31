Таліби спалюють «аморальні» музичні інструменти в Афганістані

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В Афганістані таліби спалюють музичні інструменти, вважаючи, що музика нібито морально розбещує людей.

Про це пише BBC.

Засновник Національного інституту музики Афганістану Ахмад Сармаст порівняв дії «Талібану» з «культурним геноцидом і музичним вандалізмом».

Таліби спалили гітари, фісгармонію, таблу (невелики барабан), музичні колонки, підсилювачі звуку тощо. Більшість із них забрали з весіль.

Коли «Талібан» повернувся до влади в Афганістані у 2021 році, він запровадив численні обмеження, зокрема на музику в громадських місцях. Через це багато музикантів виїхали, а деякі з тих, хто вирішив залишитися, зазнавали побоїв і дискримінації.

Під час правління талібів з середини 90-х до 2001 року в країні була заборонена вся музика на громадських зібраннях, телебаченні та радіо.