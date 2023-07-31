Таліби спалюють «аморальні» музичні інструменти в Афганістані
- Автор:
- Ліза Бровко
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В Афганістані таліби спалюють музичні інструменти, вважаючи, що музика нібито морально розбещує людей.
Про це пише BBC.
Засновник Національного інституту музики Афганістану Ахмад Сармаст порівняв дії «Талібану» з «культурним геноцидом і музичним вандалізмом».
Таліби спалили гітари, фісгармонію, таблу (невелики барабан), музичні колонки, підсилювачі звуку тощо. Більшість із них забрали з весіль.
Коли «Талібан» повернувся до влади в Афганістані у 2021 році, він запровадив численні обмеження, зокрема на музику в громадських місцях. Через це багато музикантів виїхали, а деякі з тих, хто вирішив залишитися, зазнавали побоїв і дискримінації.
Під час правління талібів з середини 90-х до 2001 року в країні була заборонена вся музика на громадських зібраннях, телебаченні та радіо.
- На початку липня в Афганістані таліби наказали закрити салони краси для жінок. «Талібан» заявляє, що поважає права жінок, але відповідно до свого тлумачення ісламського права й афганських звичаїв.
- У 2022 році «Талібан» закрив більшість середніх шкіл для дівчаток і заборонив жінкам вступати до університетів. Багато громадських місць, зокрема лазні, спортивні зали та парки, теж закрили для жінок. Тоді Захід і міжнародні організації дали зрозуміти, що обмеження щодо жінок перешкоджають будь-якому можливому прогресу на шляху до міжнародного визнання адміністрації «Талібану».