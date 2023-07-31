Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг і влучила в житловий будинок. Є загиблі

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Facebook / Дмитро Лубінець

Росія вранці 31 липня обстріляла місто Кривий Ріг Дніпропетровської області двома ракетами. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Одна ракета зруйнувала з 4-го по 9-й поверх секцію житлового будинку. Виникла пожежа, загинули двоє людей, постраждали 25 людей. Під завалами можуть бути люди.

Друга ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами, ймовірно, є люди. Працюють рятувальники та поліція.

Рятувальники уточнили, що врятували дитину 2013 року народження.