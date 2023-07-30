Суд відхилив позов Дональда Трампа проти CNN про наклеп. Експрезидент США вимагав від каналу $475 мільйонів
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
У США федеральний суддя відхилив позов колишнього президента Дональда Трампа до мережі кабельного телебачення CNN.
У судовій заяві експрезидента йшлося, що журналісти кабельних новин намагалися очорнити колишнього президента «серією все більш скандальних, неправдивих і наклепницьких ярликів». Також Трамп перелічив кілька випадків, коли CNN порівнював його з Гітлером, зокрема, згадав спеціальний репортаж ведучого Фаріда Закарії за січень 2022 року, який містив кадри з німецьким диктатором. Колишній президент вимагав від телеканалу компенсацію на суму $475 мільйонів.
Окружний суддя Рааг Сінгхал, призначений Трампом у 2019 році, заявив, що, хоча він вважає заяви CNN огидними, використання подібних тверджень є думкою, а не поданням точних фактів.
«Ми згодні з висновками високоповажного судді про те, що заяви CNN щодо президента Трампа є огидними», — заявив речник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Ченг.
- Позов Дональда Трампа проти CNN є одним із багатьох, які Трамп подав проти медіа, зокрема CNN, The New York Times і The Washington Post. Вони стосуються журналістських матеріалів часів його президентства і після президентських виборів 2020 року.