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Пресслужба ДСНС

У Сумах кількість жертв ракетного удару збільшилася до двох, постраждали 20 людей, троє з них — у лікарні.

Про це повідомили у міській раді.

Кореспондентка «Радіо Свобода» повідомила, що перед ракетним ударом у Сумах не було сигналу про небезпеку. Попередньо, окупанти випустили по місту «Іскандер».

Пресслужба ДСНС

Ракета повністю зруйнувала один із корпусів цивільного закладу освіти, пошкодила інші корпуси і житлові будинки поруч. Спалахнула пожежа, її загасили близько третьої години ночі 30 липня. Щонайменше одна людина загинула, ще пʼятеро — поранені. Розбір завалів триває.