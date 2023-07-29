На території Білорусі перебувають понад 5 тисяч «вагнерівців»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
На територію Білорусі продовжують прибувати «вагнерівці». Зараз їх там назбиралося понад 5 тисяч.
Про це в етері телемарафону повідомив речник Держприкордонної служби Андрій Демченко.
«Білорусь підтримує росію, надаючи свої полігони, інфраструктуру, в тому числі і щодо розміщення російських найманців, а не лише підрозділів регулярної російської армії. Водночас поряд з нашим кордоном будь-яких переміщень чи техніки, чи особового складу різних підрозділів ми не спостерігаємо», — сказав він.
За словами Демченка, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою Силами оборони України.
«Підрозділи розвідки України, а це і розвідка ДПСУ, активно відстежують подальшу ситуацію, наскільки вона може змінитися і нести загрозу Україні. Але на даний момент та кількість представників «ПВК Вагнера» на території Білорусі значної загрози Україні не становить», — додав представник ДПСУ.
- Після невдалого заколоту в росії «ПВК Вагнера» передислокувалася до Білорусі. Пригожин уже створив у Білорусі компанію «Конкорд Менеджмент і Консалтинг». Компанію 19 липня зареєстрував Могильовський облвиконком. Поруч із селом Цель Осиповичського району, де офіс компанії, розташований польовий табір «вагнерівців». Єдиним видом діяльності компанії вказано «управління нерухомим майном».
- У Могильовській області Білорусі неподалік міста Осиповичі розгорнуті «навчальні місця» для так званої територіальної оборони Білорусі, де за інструкторів «вагнерівці». У селі Цель Могильовської області зводять великий табір для «ПВК Вагнера».