На території Білорусі перебувають понад 5 тисяч «вагнерівців»

Новини

Getty Images / «Бабель»

На територію Білорусі продовжують прибувати «вагнерівці». Зараз їх там назбиралося понад 5 тисяч.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Держприкордонної служби Андрій Демченко.

«Білорусь підтримує росію, надаючи свої полігони, інфраструктуру, в тому числі і щодо розміщення російських найманців, а не лише підрозділів регулярної російської армії. Водночас поряд з нашим кордоном будь-яких переміщень чи техніки, чи особового складу різних підрозділів ми не спостерігаємо», — сказав він.

За словами Демченка, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою Силами оборони України.

«Підрозділи розвідки України, а це і розвідка ДПСУ, активно відстежують подальшу ситуацію, наскільки вона може змінитися і нести загрозу Україні. Але на даний момент та кількість представників «ПВК Вагнера» на території Білорусі значної загрози Україні не становить», — додав представник ДПСУ.