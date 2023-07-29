«Вагнерівці» вирушили до Сувальського коридору. Польща занепокоєна
- Автор:
- Софія Телішевська
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Mateusz Morawiecki / Facebook
Понад сотня найманців «ПВК Вагнера» вирушили до Сувальського коридору, який обʼєднує територію балтійських країн з Польщею та відокремлює Калінінградську область росії та Білорусь. Це єдине сухопутне сполучення країн Балтії з іншими союзниками.
Премʼєр Польщі Матеуш Моравецький зауважив, що майже два роки Польща має справу з постійним нападом на свій кордон.
«Лише цього року було 16 тисяч спроб нелегального перетину. Тепер ситуація стає ще небезпечнішою — понад 100 найманців «групи Вагнера» рушили до Сувальського перешийка», — сказав Моравецький.
Він назвав це кроком до «подальшої гібридної атаки на територію Польщі».
- Днями польські прикордонники заявили про численні напади з боку Білорусі: офіцерів атакують чоловіки, які намагаються нелегально перетнути кордон, жбурляють у прикордонників каміння, цеглу, гілки, щебінь і все, що потрапляє під руку.
- Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав рішення про створення Академії HIMARS та першої ракетної бригади. Також стало відомо, що країна збільшує чисельність свого війська на сході. Опісля зʼявилася заява Польщі, що вона, а також Литва та Латвія можуть спільно ухвалити рішення про закриття своїх кордонів із Білоруссю, якщо на кордоні з цією державою відбудуться серйозні інциденти за участю «вагнерівців».