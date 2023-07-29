«Вагнерівці» вирушили до Сувальського коридору. Польща занепокоєна

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Mateusz Morawiecki / Facebook

Понад сотня найманців «ПВК Вагнера» вирушили до Сувальського коридору, який обʼєднує територію балтійських країн з Польщею та відокремлює Калінінградську область росії та Білорусь. Це єдине сухопутне сполучення країн Балтії з іншими союзниками.

Премʼєр Польщі Матеуш Моравецький зауважив, що майже два роки Польща має справу з постійним нападом на свій кордон.

«Лише цього року було 16 тисяч спроб нелегального перетину. Тепер ситуація стає ще небезпечнішою — понад 100 найманців «групи Вагнера» рушили до Сувальського перешийка», — сказав Моравецький.

Він назвав це кроком до «подальшої гібридної атаки на територію Польщі».