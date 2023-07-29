Вибух у Шевченківському суді. ДБР повідомило про підозру пʼятьом правоохоронцям

Новини

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру пʼятьом правоохоронцям — через їхні дії та бездіяльність у Шевченківському суді Києва 5 липня стався вибух. Тоді підсудний Ігор Гуменюк підірвав вибухівку у вбиральні суду .

Підозру отримали троє співробітників ДУ «Київський слідчий ізолятор» і двоє військовослужбовців Національної гвардії України.

Співробітникам ізолятору інкримінували службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України), а військовослужбовцям Нацгвардії — порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (ч. 3 ст. 418 КК України).

За даними слідства, 5 липня 2023 року підозрювані брали участь в етапуванні підсудного до приміщення Шевченківського районного суду для участі в розгляді справи.

Під час перебування в СІЗО та перевезенні арештанта до суду відповідальні посадовці ДУ «Київський слідчий ізолятор» та Нацгвардії не проводили його особистого обшуку та не перевіряли речі.

У приміщенні суду арештант застосував вибухові засоби. Це призвело до його загибелі, поранення співробітників поліції та пошкодження приміщення і майна суду.

Слідчі встановили, що підсудний тривалий час готувався до втечі з-під варти. Він кустарно виготовив кілька саморобних вибухових пристроїв. Планував підірвати їх у приміщенні суду, щоб втекти, скориставшись панікою. У камері, де утримувався чоловік, знайшли залишки двох вибухових речовин. Вони ідентичні тим, що були використані в приміщенні Шевченківського суду.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.