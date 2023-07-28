У Швейцарії через танення льодовика знайшла тіло альпініста, який зник у 1986 році

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У Швейцарії, на льодовику поблизу знаменитої гори Маттергорн знайшли тіло німецького альпініста, зниклого безвісти з 1986 року.

Про це повідомила поліція швейцарського кантону Вале, а деталі пише BBC.

Тіло знайшли альпіністи. Вони помітили похідний черевик, що стирчав з льоду. Аналіз ДНК показав, що це тіло німецького альпініста, який зник безвісти 37 років тому. Величезна пошуково-рятувальна операція на той час не змогла знайти його слідів.

Поліція не назвала імені альпініста, але повідомила, що йому було 38 років, коли він зник безвісти під час походу.

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Майже щоліта альпіністи через танення льодовиків знаходять те, що було втрачено на десятиліття. Минулого року над Алецьким льодовиком знайшли уламки літака, що розбився 1968 року.

Минулого року льоди танули так, що змінили навіть кордон між Швейцарією та Італією. Спочатку кордон був встановлений на вододілі — місці, де талі води стікають у ту чи іншу країну. Скорочення льодовика означало, що вододіл змістився. Знаменитий італійський гірський будиночок Rifugio Guide del Cervino, тепер технічно розташований у Швейцарії. Між урядами Швейцарії та Італії ведуться делікатні переговори, щоб вирішити, як змінити кордон.