В Україні розширили перелік документів для надання статусу УБД

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Reuters / «Бабель»

Кабінет міністрів розширив перелік документів, які підтверджують участь у бойових діях. Відтепер потрібна згадка в книгах служби і наказів про залучення до бойових заходів.

Раніше підтвердженням участі у відбитті повномасштабної агресії росії могли бути:

витяги (копії) бойових донесень;

журнали бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);

вахтові журнали;

польотні листи;

матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.