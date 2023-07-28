В Україні розширили перелік документів для надання статусу УБД
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Reuters / «Бабель»
Кабінет міністрів розширив перелік документів, які підтверджують участь у бойових діях. Відтепер потрібна згадка в книгах служби і наказів про залучення до бойових заходів.
Раніше підтвердженням участі у відбитті повномасштабної агресії росії могли бути:
- витяги (копії) бойових донесень;
- журнали бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);
- вахтові журнали;
- польотні листи;
- матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.
- В Україні з 1 грудня 2022 року почали оформлювати статус учасників бойових дій проти росії.