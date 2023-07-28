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В Україні розширили перелік документів для надання статусу УБД

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Reuters / «Бабель»

Кабінет міністрів розширив перелік документів, які підтверджують участь у бойових діях. Відтепер потрібна згадка в книгах служби і наказів про залучення до бойових заходів.

Раніше підтвердженням участі у відбитті повномасштабної агресії росії могли бути: