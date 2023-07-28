В Україні створять правопис кримськотатарської мови
- Автор:
- Ліза Бровко
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В Україні розроблять правопис кримськотатарської мови з використанням алфавіту цієї мови на основі латинської графіки. Це розпорядження уряду, пише Мінреінтеграції.
Розробити новий правопис доручили Державній службі з етнополітики та свободи совісті й Міністерству освіти й науки.
Наукову роботу проведуть за участю Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також Меджлісу кримськотатарського народу.
- 7 квітня 2021 року Кабмін затвердив проєкт розвитку кримськотатарської мови. Він передбачає створення законодавчого, інституційного, фінансового та інформаційного забезпечення, щоб розширити сфери застосування мови, заохочувати громадян України до її вивчення та популяризувати її.
- У 2020 році Мінреінтеграції просило Google включити кримськотатарську мову в сервіс Google Translate.