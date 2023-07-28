В Україні створять правопис кримськотатарської мови

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В Україні розроблять правопис кримськотатарської мови з використанням алфавіту цієї мови на основі латинської графіки. Це розпорядження уряду, пише Мінреінтеграції.

Розробити новий правопис доручили Державній службі з етнополітики та свободи совісті й Міністерству освіти й науки.

Наукову роботу проведуть за участю Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також Меджлісу кримськотатарського народу.