СБУ оголосила підозру генералу армії рф. Він командував бомбардуванням Маріуполя

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Служба безпеки України повідомила про підозру російському генералу Миколі Гостєву. Слідство стверджує, що за його наказами окупанти завдавали ракетно-бомбових ударів по Маріуполю.

Про це пише пресслужба СБУ.

Гостєв — це командувач 4 армії Військово-повітряних сил та Протиповітряної оборони Південного військового округу Повітряно-космічних сил ЗС росії. Від початку повномасштабного вторгнення і до травня 2022 року він командував підрозділами російської авіації, які брали участь в окупації Донеччини.

Слідство встановило, що російські атаки на Маріуполь, які були здійснені за його наказами, призвели до загибелі цивільних, зокрема дітей, руйнування будинків, лікарень тощо. Тоді окупанти використовували ракети класу «повітря — земля» й авіаційні бомби, серед них були й заборонені фосфорні боєприпаси.

Генерал армії рф також особисто командував підрозділами бойової авіації, що підтримували наземні російські угруповання під час штурму українських міст на Донеччині.

Гостєву повідомили підозри за кримінальне правопорушення, вчинене групою людей за змовою (ч. 2 ст. 28), посягання на територіальну цілісність України, яке призвело до загибелі людей (ч. 3 ст. 110), і за ведення агресивної війни (ч. 2 ст. 437). Йому загрожує до 15 років увʼязнення.