В Осиповичах білоруси збудували новий ангар для «Іскандерів»

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Федерація американських учених (FAS) повідомила, що на території 465 ракетної бригади в Осиповичах білоруські військові закінчили будівництво ангара для ракетних пускових установок «Іскандер».

Це підтверджує аналіз нових супутникових знімків. За даними FAS, будівництво розпочалося в жовтні 2022 року та завершилося у квітні 2023-го.

На знімку Maxar від 4 липня 2023 року видно чотири пускові установки «Іскандер» (або транспортери) і дві машини підтримки меншого розміру за межами ангара. При цьому відсік для зберігання ракет на одній з пускових установок відкритий.

FAS пише, що новий обʼєкт розташований всього за 7 км від Осиповичського полігона та за 12 км від складу зброї, де може відбуватися потенційна модернізація тимчасового сховища ядерних боєголовок. Відстань від цього ангара до наметового табору «ПВК Вагнер» у селі Цель становить 16,5 км.