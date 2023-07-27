МОК відреагував на дискваліфікацію Ольги Харлан через росіянку

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Після дискваліфікації українки Ольги Харлан на Чемпіонаті світу з фехтування Міжнародний олімпійський комітет (МОК) закликав спортивні федерації «виявляти делікатність» у змаганнях між українськими та російськими спортсменами.

«Ми закликаємо міжнародні федерації підходити до ситуацій, повʼязаних з українськими й окремими нейтральними спортсменами, з необхідним ступенем делікатності. Ми, як і раніше, повністю солідарні з українськими спортсменами», — сказав речник МОК агенції France-Presse.

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