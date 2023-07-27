Україна за підтримки Японії отримала від Світового банку $1,5 мільярда

Новини

Unsplash

Україна отримала $1,5 мільярда пільгового фінансування, яке надається під гарантії уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку. Кошти вже зараховані до державного бюджету України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Ці кошти спрямують на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту населення.

«Вдячний за невпинну підтримку України уряду Японії під час головування в G7, а також команді Світового банку», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Від початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримала понад $581 мільйон пільгового фінансування від уряду Японії через Японське агентство міжнародного розвитку (JICA).

Очікується, що цього року уряд Японії надасть ще $2 мільярди прямої бюджетної підтримки через Цільовий фонд Світового банку.