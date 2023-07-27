Київ витратить 15 мільйонів гривень на ремонт мосту Метро

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Синиця Олександр / УНІАН

Київ планує витратити 15 мільйонів гривень на ремонт мосту Метро через Русанівську протоку.

Відповідний тендер зʼявився на платформі відкритих даних Opendatabot. Замовник робіт — КП «Київавтошляхміст».

Державна комісія з перевірки мостів визнала міст Метро аварійним 17 липня 2023 року. Огляд виявив суцільну корозію балок і головних елементів прогонів, поздовжні тріщини в поверхнях опор з утворенням сталактитових відкладень усередині, руйнування бетону, наскрізну корозію балок у місцях зʼєднання з поперечними вузлами. Експерти комісії Міністерства інфраструктури назвали пошкодження на мостах Патона і Метро в Києві критичними.

У 2019 році міст Метро відкрили для автомобільного руху після капітального ремонту, вартість якого становила 234,7 мільйона гривень.