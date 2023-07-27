ПЦУ остаточно затвердила перехід на новоюліанський календар
- Автор:
- Софія Телішевська
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Палінчак Михайло / УНІАН
Православна церква України затвердила перехід на новоюліанський календар. Відповідне рішення священники ухвалили під час Помісного собору Православної церкви України, що відбувся в Софії Київській.
Про це повідомив митрополит Київський і всієї України Епіфаній на брифінгу за результатами Помісного собору.
Календарна комісія вже підготувала відповідний календар, щоб із практичного боку не було жодних перешкод.
Предстоятель зауважив, що до переходу на новий стиль ПЦУ рухалася впродовж останніх пʼяти років. «Зараз ми побачили, відчули та зрозуміли, що віряни готові до зміни календаря», — сказав митрополит.
- 24 травня на архієрейському соборі Православна церква України (ПЦУ) вирішила перейти на новоюліанський календар. З 1 вересня календарна реформа набуває чинності, однак її ще мають остаточно затвердити 27 липня рішенням Помісного собору. Відтепер Різдво святкуватиметься 25 грудня, а не 7 січня, Покрова — 1 жовтня, Водохреще — 6 січня, а День святого Миколая — 6 грудня. Зміни не торкнуться Великодня та Трійці.