ПЦУ остаточно затвердила перехід на новоюліанський календар

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Палінчак Михайло / УНІАН

Православна церква України затвердила перехід на новоюліанський календар. Відповідне рішення священники ухвалили під час Помісного собору Православної церкви України, що відбувся в Софії Київській.

Про це повідомив митрополит Київський і всієї України Епіфаній на брифінгу за результатами Помісного собору.

Календарна комісія вже підготувала відповідний календар, щоб із практичного боку не було жодних перешкод.

Предстоятель зауважив, що до переходу на новий стиль ПЦУ рухалася впродовж останніх пʼяти років. «Зараз ми побачили, відчули та зрозуміли, що віряни готові до зміни календаря», — сказав митрополит.