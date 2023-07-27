Нацбанк вперше від початку вторгнення знизив облікову ставку

Новини

Flickr / Національний банк України

Національний банк вперше з червня минулого року змінив облікову ставку та знизив її з 25% до 22%. Крім того, це перше зниження ставки від 24 лютого 2022 року.

Регулятор прогнозує подальше сповільнення інфляції і швидші теми економічного зростання до кінця 2023 року, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

У НБУ пояснюють, що зниженню ставки посприяли стрімке сповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку. Від початку року і до червня інфляція сповільнилася з 26% до 12,8% (в річному вимірі). Тож у своєму макропрогнозі регулятор змінив оцінку інфляції на кінець року з 14,8% до 10,6%.

Зростання цін сповільнюватиметься через поступове зниження світової інфляції та все ще доволі жорсткі монетарні умови в Україні, зазначають в НБУ. Також серед головних факторів — незмінність тарифів на більшість житлово-комунальних послуг, курсова стійкість, насичення ринків продовольства та пального, а також зниження світових цін на енергоносії.

Водночас надалі інфляція знижуватиметься не так швидко, як у попередні місяці, вважають в НБУ. Це повʼязано з вичерпанням ефекту бази порівняння, поверненням довоєнного рівня оподаткування пального та червневим підвищенням цін на електроенергію для побутових споживачів. До того ж певний негативний вплив матимуть російські теракти на півдні України, зокрема підрив Каховської ГЕС.

Тож НБУ знову переглянув свій прогноз зростання ВВП Україні у 2023 році — з 2% до 2,9%.

Головними ризиками для економіки залишається триваліший термін продовження війни, зниження обсягів чи втрата ритмічності надходження міжнародної допомоги, поновлення суттєвого дефіциту електроенергії та нові масштабні теракти, які обмежуватимуть експортну логістику, а також економічний потенціал країни загалом.