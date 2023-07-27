У передмісті Вінниці напередодні збили дві ракети. Від уламків постраждали люди
- Автор:
- Ліза Бровко
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
У передмісті Вінниці 26 липня Сили протиповітряної оборони збили дві російські ракети «Калібр».
Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Від уламків ракет постраждали пʼятеро людей. Їм надали медичну допомогу. Загрози для життя немає.
Уламки також пошкодили господарські та технічні приміщення. Збитки ще уточнюють.
- Уночі 26 липня окупанти випустили по Україні два «Калібри» і вісім дронів-камікадзе. Сили ППО знищили усі безпілотники.
- «Калібри» атакували портову інфраструктуру Одещини — є пошкодження та постраждалі. Окупанти влучили в одну з адмінбудівель порту і вбили цивільного співробітника. Також пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони і два автомобілі.
- Ввечері 26 липня Сили ППО знищили 36 повітряних цілей ворога. Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на захід, постійно змінюючи напрямок польоту.