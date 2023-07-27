У передмісті Вінниці напередодні збили дві ракети. Від уламків постраждали люди

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У передмісті Вінниці 26 липня Сили протиповітряної оборони збили дві російські ракети «Калібр».

Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Від уламків ракет постраждали пʼятеро людей. Їм надали медичну допомогу. Загрози для життя немає.

Уламки також пошкодили господарські та технічні приміщення. Збитки ще уточнюють.