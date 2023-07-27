Парламент підтримав відставку Ткаченка з посади міністра культури
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- Ліза Бровко
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Верховна Рада України підтримала відставку з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.
Про це повідомив депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.
За проголосував 321 депутат.
Розгляд питання про призначення нового міністра відбудеться пізніше.
- 26 липня Комітет Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставки Олександра Ткаченка з посади міністра культури.
- Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 20 липня заявив, що попросив премʼєр-міністра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.
- Зі слів Зеленського про музеї та серіали можна зробити висновок, що президент відреагував на обурення суспільства через ідею зараз міняти на щиті Батьківщини-Матері герб СРСР на герб України та інформацію про те, що держава виділить 33,6 млн грн на серіал під робочою назвою «Смт Інгулець».
- 20 липня у коментарі «Радіо Свобода» Ткаченко підтримав виділення мільйонів з держбюджету на кіно і серіали, такі як «Санаторій «Незабудка» і «Смт Інгулець». За його словами, держава може витратити на кіно близько 400 млн грн.