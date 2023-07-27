Парламент підтримав відставку Ткаченка з посади міністра культури

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Верховна Рада України підтримала відставку з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Про це повідомив депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За проголосував 321 депутат.

Розгляд питання про призначення нового міністра відбудеться пізніше.