Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 15 листопада
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 діб.
Про це повідомив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.
За проголосували 347 депутатів.
Відтак в Україні воєнний стан триватиме до 15 листопада 2023 року. Парламент проголосував за таке рішення вже восьмий раз від початку повномасштабної війни.
Попередньо продовження воєнного стану затвердив оборонний комітет ВРУ за постановами № 9533 і № 9532.
- Від початку російського вторгнення в Україні запроваджений воєнний стан й оголошена загальна мобілізація, яка забороняє військовозобовʼязаним виїжджати з країни, окрім певних винятків.