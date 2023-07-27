Уночі окупанти випустили по Україні два «Калібри» і вісім дронів-камікадзе. Сили ППО знищили усі безпілотники

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Уночі проти 26 липня Повітряні сили ЗСУ зафіксували два пуски крилатих ракет «Калібр» з підводного човна в акваторії Чорного моря. Вісім іранських дронів-камікадзе Shahed летіли з напрямку Приморсько-Ахтарська.

Сили оборони України знищили усі вісім безпілотників у Хмельницькій, Дніпропетровській і Донецькій областях.