All Eyes On Wagner: «Вагнерівцями» в Білорусі командує уродженець України Сергій Чубко

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Російськими військовими з «ПВК Вагнера» в Білорусі командує 47-річний уродженець України Сергій Чубко.

Про це ідеться в розслідуванні проєкту All Eyes On Wagner, який відстежує діяльність «вагнерівців».

19 липня засновник ПВК Євгеній Пригожин під час перебування у таборі «Вагнера» під Осиповичами в Білорусі заявив, що «старшим по напрямку Білорусі» стає Сергій із позивним «Піонер». Проєкт All Eyes On Wagner зʼясував, що «Піонер» — це Сергій Володимирович Чубко, реєстраційний номер М-2870, 47-річний ветеран «ПВК Вагнера». Він народився в Чернівцях, а на початку 1990-х років емігрував до росії разом з батьками. До приходу до «ПВК Вагнера» чоловік служив у Повітряно-десантних військах росії з 1994 до 2002 року.

Чубко з 2003 року був головою комісії у справах молоді в адміністрації Новоросійська. У 2005 році став заступником голови адміністрації округу. До «ПВК Вагнера» Чубко приєднався 26 січня 2017 року і вирушив до Сирії. У 2020 році він повернувся до росії та працював в логістичних і охоронних компаніях, у 2021 році повернувся до Сирії. У липні 2021 року Чубко відправився до Центральноафриканської Республіки як керівник операцій.