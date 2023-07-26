Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу

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Дмитро Вага / «Бабель»

Сенат Італії одностайно визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.

Про це 26 липня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Я вдячний Сенату Італії за визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу. Цей важливий крок відновлює історичну справедливість, вшановує мільйони жертв і застерігає майбутні покоління від злочину геноциду», — написав Кулеба.