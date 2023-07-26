Після російської атаки США перекинули на Близький Схід ескадрилью винищувачів F-35

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США перекинули на Близький Схід ескадрилью винищувачів F-35. На опублікованому відео видно щонайменше пʼять літаків.

Вони посилять повітряне угруповання, до якого входять винищувачі F-16 і штурмовики А-10.

Рішення ухвалили на тлі нещодавніх спроб російських літаків пошкодити американські безпілотники MQ-9 Reaper. Newsweek пише, що росія і США — на межі прямого конфлікту на Близькому Сході.