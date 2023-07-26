У Франківську засудили ще 18 депутатів держдуми рф. Їм дали 15 років вʼязниці
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Державної думи Росії
За матеріалами СБУ до тюремного увʼязнення засудили до 15 років позбавлення волі ще 18 депутатів держдуми рф, 73 — на черзі.
Встановлено, що 15 лютого 2022 року ці посадовці підтримали постанову про звернення до президента рф з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.
А вже 22 лютого вони проголосували за ратифікацію так званого «договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу» між кремлем і терористичними організаціями «Л/ДНР».
Це рішення Москва використала як формальний привід для початку повномасштабної збройної агресії проти України.
За цими фактами слідчі Служби безпеки проводили розслідування за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України.
Оскільки 18 засуджених депутатів рф наразі перебувають на території росії, то початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання.
Список засуджених депутатів рф:
- Авдєєв Михайло Юрійович;
- Алімова Ольга Миколаївна;
- Арапов Георгій Костянтинович;
- Арефьєв Микола Васильович;
- Берулава Михайло Миколайович;
- Біфов Анатолій Жамалович;
- Бурляєв Микола Петрович;
- Васільєв Микола Іванович;
- Вассерман Анатолій Олександрович;
- Глазкова Анжеліка Єгорівна;
- Горячева Ксенія Олександрівна;
- Даванков Владислав Андрійович;
- Діденко Олексій Миколайович;
- Дмітрієва Оксана Генріхівна;
- Дьомін Олександр Вʼячеславович;
- Казанков Сергій Іванович;
- Каргінов Сергій Генріхович;
- Сулейманов Ренат Ісмаїлович.