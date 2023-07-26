Голова СБУ офіційно підтвердив, що Кримський міст підірвала спецслужба

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СБУ

Голова СБУ Василь Малюк визнав, що за підривом Кримського мосту стоїть Служба безпеки України.

Малюк заявив, що з перших днів повномасштабного вторгнення «співробітники СБУ знищують ворога в найгарячіших точках і роблять усе, щоб якнайшвидше звільнити українську землю».

«Руйнування Кримського мосту — це одна з наших реалізацій», — зазначив голова СБУ.

Він подякував співробітникам СБУ за роботу і побажав, щоб кількість їхніх бойових виходів відповідала кількості повернень на місця дислокації.

Також голова СБУ презентував марку, присвячену діяльності спецслужби та її внеску в захист країни.

«Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок», — додав Малюк.

«Укрпошта» 26 липня запустила в продаж фінальну марку в серії «Сили безпеки та оборони України» — «Служба безпеки України».