Міноборони оприлюднило перші результати перевірки військкоматів

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До Міністерства оборони надійшло понад 2 300 звернень щодо неналежної роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Наразі керівництво перевіряє 102 керівників та заступників керівників ТЦК та СП.

Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

За його словами, перевірка триває, правопорушників притягують до відповідальності, а роботу військкоматів покращують.

Створені також робочі групи Міноборони, які працюють у регіонах.

«Аналізуємо все — досвід служби, репутацію, інформацію в публічному просторі, звернення громадян, які надійшли на гарячу лінію та іншими каналами», — повідомив заступник міністра і додав, що триває робота над зміною нормативно-правових актів та цифровізацією роботи центрів комплектування.

Водночас правоохоронці перевіряють керівний склад військкоматів, де були скарги на корупційну складову роботи.

«НАЗК сформовано базу, до якої увійшли всі керівники та заступники керівників ТЦК, яких слід перевірити. По 102 особах уже розпочали моніторинг способу життя», — розповів Павлюк.

Він додав, що Держбюро розслідувань з початку війни розслідує 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи ТЦК та СП, військово-лікарських комісій.

Про підозру повідомили 21 людині, з яких вісім справ уже направлені до суду.