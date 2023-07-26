В Австралії близько сотні чорних дельфінів викинулися на берег. Більш як половина з них загинула

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AFP

Близько сотні гринд (чорних дельфінів) викинулися на пляж біля міста Олбані в Західній Австралії.

Про це пише Associated Press.

Волонтери другий день намагаються врятувати тварин, але понад 50 з них уже загинули. Чому це відбувається, точно не відомо.

«Те, що ми бачимо, надзвичайно жахливо і сумно. Це просто жахлива трагедія бачити цих мертвих гринд на пляжі», — сказав журналістам міністр навколишнього середовища Західної Австралії Ріс Вітбі.

Він також повідомив, що 45 дельфінів ще живі. Департамент біорізноманіття, охорони та памʼяток штату Західна Австралія створив на пляжі табір для спостереження за ними.

Керівник департаменту Пітер Гартлі розповів журналістам, що волонтери намагалися повернути живих тварин у воду та спонукати їх поплисти.

До команди з порятунку приєдналися ветеринари Пертського зоопарку та експерти з морської фауни. Вони використовували спеціалізовану техніку, ємності і стропи. Свою допомогу також запропонували сотні волонтерів, але чиновники сказали, що людей уже достатньо, і закликали триматися подалі від пляжу.

Фахівці з дикої природи сказали, що незвичайна поведінка китів може свідчити про стрес або хворобу всередині групи. Чорні дельфіни — дуже соціальні тварини і часто підтримують тісні стосунки з родичами протягом усього життя.